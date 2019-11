Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Tiergartenstraße wurde in den vergangenen Tage eine Gartenlaube Ziel eines Einbruchs. Wie gestern Nachmittag festgestellt wurde, kam es zum Aufbruch der Eingangstür. Aus dem Innenraum wurden ein Flachbildfernseher, diverse Dosen und Schüsseln sowie einige Flaschen Schaps gestohlen. Der Gesamtwert übersteigt 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0287025/2019 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell