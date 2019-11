Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Gartenanlage in der Oststraße wurde die Tür einer Gartenlaube aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden ein Akkuschrauber und ein Fernsehgerät im Gesamtwert von 200 Euro gestohlen. Wer hat in der Zeit von Mittwoch, 13.11.2019, 11.00 Uhr bis Donnerstag, 14.11.2019, 11.00 Uhr verdächtige Personen in der Gartenanlage gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0286741/2019 entgegen. (as)

