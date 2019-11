Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Brand von Müllsäcken

Gotha (ots)

Am Mittwoch, 13.11.2019 gegen 21.00 Uhr entzündeten zwei Jugendliche in der Marktstraße zwei Müllsäcke. Anschließend flüchteten sie unerkannt in Richtung Rathaus. Die Säcke gerieten in Vollbrand und konnten durch die eintreffenden Polizeibeamten schnell gelöscht werden. Dennoch entstand an der Fassade eines angrenzenden Geschäftes ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Die beiden Jugendlichen konnten durch einen Zeugen wie folgt beschrieben werden: Person 1 - ca. 165 cm groß, mittlere Statur, mittellange schwarze Haare, dunkle Bomberjacke, dunkle Hose Person 2 - ca. 170 cm groß, helle Oberbekleidung. Wer kann weitere Angaben zu den Tätern und deren Fluchtrichtung machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0286237/2019 entgegen. (as)

