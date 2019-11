Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Straße abgekommen und gegen Baum gefahren

Friedrichroda (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 34-jährige Ford-Fahrerin prallte heute Mittag in der Bahnhofstraße gegen einen Baum. Sie wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der stark beschädigte Ford musste abgeschleppt werden. Warum die Frau von der Straße abkam, wird im Rahmen der Unfallaufnahme ermittelt. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell