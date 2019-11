Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad bei Kellereinbruch entwendet

Ilmenau (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Gabelsbergerstraße wurde ein einzelnes Kellerabteil aufgebrochen und ein Mountainbike der Marke Bulls gestohlen. An der Kellertür wurde ein Schaden von 20 Euro verursacht. Der Einbruch geschah zwischen Sonntag, 20.10.2019 und Mittwoch, 13.11.2019, 08.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0285416/2019 entgegen. (as)

