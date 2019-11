Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit drei Wildschweinen

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Eine Wildschweinrotte wurde am späten Dienstagabend einem 28-jährigen Skoda-Fahrer auf der L 1028 zum Verhängnis. Etwa 10 Tiere querten plötzlich die Fahrbahn. Es kam zur Kollision mit drei Tieren, eines davon verendete an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde nicht verletzt. An seinem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. (as)

