Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw machte sich selbstständig

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag rollte ein unbesetzter Opel in der Friedrich-Eck-Straße eine Wiese entlang und stieß gegen einen Telekommunikationsmast. Offenbar wurde nach dem Parken die Handbremse nicht ausreichend angezogen. An Pkw und Mast entstanden Schäden von einigen tausend Euro. An dieser Stelle wird daran erinnert, dass das Fehlen einer ausreichenden Sicherung neben dem Ärger über den entstandenen Schaden auch ein Verwarnungsgeld nach sich ziehen kann. Kommt es in Folge mangelnder Sicherung gegen Weiterrollen zu einem Unfall, beträgt das Verwarngeld 25 Euro. Bleiben Sie aufmerksam. (as)

