Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl von Computertechnik

Eisenach (ots)

Zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren versuchten gestern Nachmittag aus einem Elektronikfachmarkt am Stadtweg zwei MidiTower im Gesamtwert von fast 2.500 Euro zu stehlen. Dabei wurden sie von Marktmitarbeitern beobachtet, was die Täter veranlasste, das Beutegut wieder im Markt abzustellen. Da sie sich nicht ausweisen konnten, wurden sie von der angeforderten Polizeistreife mit zur Dienststelle genommen. Nach Aufnahme der Diebstahlsanzeige konnte die Beiden wieder entlassen werden. (as)

