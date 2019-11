Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unachtsamer Umgang mit heißer Asche

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstagabend musste die Feuerwehr in der Striegerstraße einen Mülltonnenbrand löschen. Das Feuer zog drei weitere Tonnen in Mitleidenschaft. Eine angrenzende Hausfassade wurde stark verrußt. Vermutlich wurde in den Nachmittagsstunden heiße Asche in die Mülltonne geschüttet,wodurch der Abfall entzündet wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. (as)

