Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Garageneinbruch

Ilmenau (ots)

In einem Garagenkomplex in der Oehrenstöcker Landstraße wurde eine Garage aufgebrochen und daraus drei Flachbildfernseher, ein Computer und Kleinwerkzeug im Wert von über 1000 Euro entwendet. An einer zweiten Garage scheiterte der Einbruch. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf 250 Euro. Wer hat im Tatzeitraum von Montag, 04.11.2019 bis Dienstag, 12.11.2019, 10.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Garagenkomplex gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0284594/2019 entgegen. (as)

