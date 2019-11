Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw machten sich selbstständig

Eisenach, Gotha (ots)

Gestern Abend setzten sich zwei Pkw mangels ausreichender Sicherung selbstständig in Bewegung. In Eisenach, Am Gebräun rollte ein Mitsubishi bergab gegen eine Werbesäule. An der Säule entstand kein Schaden, jedoch am Pkw. In der Tabarzer Straße in Gotha rollte ein VW auf einen davor geparkten Seat auf. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. An dieser Stelle wird daran erinnert, dass das Fehlen einer ausreichenden Sicherung neben dem Ärger über den entstandenen Schaden auch ein Verwarnungsgeld nach sich ziehen kann. Kommt es in Folge mangelnder Sicherung gegen Weiterrollen zu einem Unfall, beträgt das Verwarngeld 25 Euro. Bleiben Sie aufmerksam. (as)

