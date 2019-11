Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht am Coburger Platz - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am Montag, 11.11.2019, zwischen 13.40 und 13.50 Uhr, parkte ein 80-Jähriger seinen Pkw Mercedes-Benz B-Klasse auf einem Verbrauchermarkt-Parkplatz am Coburger Platz. Er parkte rückwärts in eine quer zur Fahrspur befindliche Parklücke ein. Die Parklücke rechts daneben wurde durch einen Unbekannten genutzt, der beim Ein- oder Ausparken den Mercedes an der rechten Seite beschädigte. Der oder die Verursacherin verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten bzw. die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und den oder die Fahrerin geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0283620/2019 entgegen genommen. (as)

