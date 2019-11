Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beute aus Kellereinbruch zur Abholung bereitgelegt - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Ein Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Hertz-Straße wurde aufgebrochen. Es wurde diverses Werkzeug aus dem Verschlag geräumt und vor dem Keller bereitgestellt. Glücklicherweise bemerkte dies der Eigentümer. Er verstaute sein Werkzeug an anderer Stelle, bevor es ganz gestohlen wurde. Für den Einbruch kommt der Zeitraum Freitag, 08.11.2019, 12.00 Uhr bis Montag, 11.11.2019, 03.00 Uhr in Betracht. Wer konnte den oder die Täter beobachten bzw. kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0283378/2019 entgegen. (as)

