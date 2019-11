Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Müllsäcke angezündet - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Zum wiederholten Male wurden in der Otto-Geithner-Straße Müllsäcke angezündet. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor ein Sachschaden entstand. In der Stölzelstraße verursachte das Inbrandsetzen von Müllsäcken einen Schaden von 500 Euro an einem Holzzaun. Wer konnte am Montag, 11.11.2019, in den späten Abendstunden verdächtige Personen im Bereich der beiden Straßen beobachten? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0283897/2019 entgegen. (as)

