Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall beim Abbiegen

Gotha (ots)

Eine 60-jährige Ford-Fahrerin bog gestern Abend in der Enckestraße nach links in die Reyherstraße ab, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Volvo. Deren 47-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Pkw mussten aufgrund ihrer starken Beschädigungen abgeschleppt werden. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell