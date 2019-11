Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnhinweis - Feuerwehr kontrolliert keine Rauchmelder in Privathaushalten

Ilm-Kreis (ots)

In den vergangenen Tagen traten im Ilm-Kreis wiederholt verdächtige Personen in Erscheinung. Es wurden Privathaushalte aufgesucht und man gab sich als Feuerwehrmitglied aus. Grund des Besuches sollte die Kontrolle von gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmeldern sein. Derartige Vorfälle traten vorrangig in den Ortslagen Stützerbach, Frauenwald und Schmiedefeld auf. Hier besteht der Verdacht, dass unter diesem Vorwand Wohnungen ausspioniert werden sollen. Denn: behördliche Rauchmelder-Überprüfung gibt es nicht. Schützen Sie sich und Ihr Eigentum mit folgenden Tipps:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Treffen Sie mit Nachbarn die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Diese und weitere Hinweise finden Sie online unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell