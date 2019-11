Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Raub - Täter festgenommen

Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am 05.09.2019, gegen 10.00 Uhr, drangen zwei zunächst unbekannte männliche Täter in ein Einfamilienhaus in Günthersleben ein, in der Absicht, den anwesenden Hauseigentümer zu berauben. Die Täter stießen den Geschädigten in den Hausflur und versetzten ihm mittels eines Elektroschockgerätes zahlreiche Stromstöße. Sie forderten die Herausgabe von Geld. Es kam in der weiteren Folge zu einer Kampfhandlung, bei dem es dem Geschädigten letztlich gelang, die beiden Täter in die Flucht zu schlagen. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten mit einem Transporter, den sie in der Nacht zuvor im Bereich Ilmtal-Weinstraße entwendet hatten. Das Fahrzeug wurde am gleichen Tag in den Mittagsstunden ausgebrannt in einem Waldstück in der Nähe von Bittstädt/Ilmkreis aufgefunden. Im Zuge der intensiven Fahndungsmaßnahmen der Schutzpolizei wurde kurz darauf eine männliche Person festgestellt. Der 39-jährige Deutsche aus dem Großraum Jena versuchte sich noch durch Flucht dem Zugriff der Polizeibeamten zu entziehen, scheiterte aber. Er wurde vorläufig festgenommen. Am nächsten Tag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Die an den Tatorten gesicherten Spuren wurden durch die Rechtsmedizin Jena ausgewertet. Durch die Ermittlungen der Kriminalpolizei Gotha und die Spurenauswertung konnte ein dringender Tatverdacht gegen einen weiteren 44-jährigen deutschen Mann begründet werden. Aus diesem Grund wurde durch die Staatsanwaltschaft Erfurt beim Amtsgericht Erfurt ein zweiter Haftbefehl beantragt, der auch erlassen wurde. Am 06.11.2019 wurde der zweite Beschuldigte durch Spezialkräfte des LKA Erfurt an seinem Wohnort festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung und eines Gartengrundstückes wurde mögliches Beweismaterial sichergestellt, das jetzt ausgewertet wird. Beide Beschuldigten befinden sich aufgrund der Haftbefehle in Thüringer Justizvollzugsanstalten. (ah)

