Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rauchentwicklung in Silo

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend kam es gegen 22.25 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in einer Firma für die Herstellung von Zellulosefasern in der Arnstädter Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand Feuer in einem Silo aufgrund von thermischer Energie und einer einhergehenden Verpuffung. Die Feuerwehr Gehren und Ilmenau kam mit 30 Kameraden zum Einsatz und löschten Ermittlungen zur Brandursache und eines möglichen technischen Defekts wurden aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (ah)

