Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frontalzusammenstoß mit Verletzten

Hörselgau (Landkreis Gotha) (ots)

Auf der Ortsverbindung zwischen Hörselgau und Wahlwinkel kam es am Sonntagnachmittag zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Dacia und einem BMW. Der Dacia überschlug sich anschließend und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 78-jährige Fahrer wurde im Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr gerettet werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 27-jährige BMW-Fahrer musste ärztlich behandelt werden, er erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallort befindet sich auf einem Wirtschaftsweg. Ein Verstoß gegen die vorliegende Beschilderung ist Gegenstand der Unfallermittlung. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell