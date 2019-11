Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlägerei vor Tanzlokal

Gotha (ots)

Sonntagmorgen kam es in und vor einem Lokal in der Cosmarstraße zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Ein 38-Jähriger wurde von drei Männern angegriffen. Die beiden zur Hilfe eilenden 32- und 50-Jährigen wurden ebenso mit Fäusten geschlagen. Alle drei Opfer erlitten Verletzungen im Gesicht. Zwei der drei Täter konnten vor Ort ermittelt werden. Gegen die beiden Täter osteuropäischer Herkunft, ein 27- und ein 29-Jähriger, wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zum dritten Täter dauern noch an. (as)

