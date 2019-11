Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegenverkehr gefährdet - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am Sonntag, 10.11.2019 gegen 15:30 Uhr befuhr ein grauer Mercedes die K 56 vom Dreiherrenstein in Richtung Auerhahnstraße. Ein Zeuge konnte beobachten, dass der Mercedes mehrfach Schlangenlinien fuhr und entgegen kommende Fahrzeuge ausweichen und bremsen mussten. Zu Unfällen kam es nicht. Der 83-jährige Fahrer des Mercedes konnte wenig später von er Polizei angehalten werden. Aufgrund seiner Fahrweise musste ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet werden. In diesem Zusammenhang werden Fahrzeugführer gesucht, die sich im Gegenverkehr befanden und gefährdet wurden. Diese melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0282531/2019. (as)

