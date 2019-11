Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Fahrzeugen im Wohngebiet Am Stollen

Ilmenau (ots)

Ein unbekannter junger Mann wurde in der Nacht zum Sonntag, den 10.11.19 beobachtet, wie er sich in der Straße Am Stollen und der Bergrat-Mahr-Straße an geparkten Fahrzeugen zu Schaffen macht. Er schlug und trat gegen die Fahrzeuge. An zwei PKW schlug er den rechten und an einem den linken Außenspiegel ab. Ein in der Bergrat-Mahr-Straße abgestellten Fahrrad trat er das Schutzblech und das Rücklicht kaputt. Derzeit wird der Sachschaden mit ca. 500,- Euro beziffert. Die Person konnte leider in der Nacheile nicht dingfest gemacht werden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Um die 20 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 m groß und schlank. Er war bekleidet mit einem dunklen Jogginanzug. Sachdienliche Hinweise werden unter dem Zeichen 0282331/2019 erbeten. (sv)

