Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Automaten aufgebrochen und leer geräumt

Arnstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 09.11.19 hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Gaststätte / Begegnungsstätte in der Arnstädter Krappgartenstraße auf. In den Räumlichkeiten wurden 3 Spielautomaten und 1 Zigarettenautomat aufgebrochen. Der Sachschaden beträgt da ca. 15000,- Euro. Entwendet wurde ein Geldkassette mit 1500,- Euro Bargeld, diverse Getränke, Zigaretten, Lebensmittel, Fernseher und Kaffeeautomat im Gesamtwert von ca. 10000,- Euro. Anzeige wurde aufgenommen und durch Kräfte der Kriminalpolizei Gotha Tatortarbeit geleistet. Sachdienlich Hinweis nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau unter dem Zeichen 0281378/2019 entgegen. (sv)

