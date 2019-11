Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann bedroht Feuerwehrmänner mit Luftgewehr

Ilmenau / OT Gehren (ots)

Nachdem ein alkoholisierter 59-jähriger Mann sein Kochgut auf dem Herd anbrennen ließ und hierbei Rauch entstand, wurde die Feuerwehr gerufen. Vier Kameraden betraten mit der Absicht der Brandbekämpfung die Wohnung. Der in der Wohnung befindliche Mann forderte unter Vorhalt einer Waffe, welche sich im Nachgang als Luftgewehr herausstellte, die Einsatzkräfte auf die Wohnung unverzüglich zu verlassen. Dieser Forderung kamen die Kameraden. In einem aufwendig geführten Polizeieinsatz, konnte der Mann schließlich in Gewahrsam genommen werden. Bei der folgenden Durchsuchung der Wohnung wurden mehrere Luftgewehre, Luftpistolen und Schreckschußwaffen beschlagnahmt. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt, Anzeige gefertigt. Nach Abschluss der polizeiliche Maßnahmen wurde der Mann in ein Klinikum zur psychologischen Begutachtung verbracht. (sv)

