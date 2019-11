Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beim Kartenspiel geschlagen

Gotha (ots)

In einer Gaststätte kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Streit. Zwei Männer gerieten beim Kartenspiel aneinander. Erbost über das verlorene Spiel schlug ein 33-Jähriger seinen 38-jährigen Kartenfreund mit der Faust in das Gesicht. Der Spielgewinner wurde leicht im Gesicht verletzt. Beide standen unter erheblichen Alkoholeinfluss. Eine Anzeige gegen den Schläger wurde erstattet. Fraglich bleibt, ob beide in Zukunft wieder gemeinsam Karten spielen. (ak)

