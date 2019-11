Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Museum beschädigt

Gotha (ots)

Das herzogliche Museum am Schlossplatz war in der Nacht vom Freitag auf Samstag das Ziel Unbekannter. An der südlichen Gebäudeseite beschädigten sie eine Holztür. Durch einen Mitarbeiter wurde die Schadenshöhe mit 1000 Euro angegeben. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0281898/2019 entgegen. (ak)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell