Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Eine 49-jährige Dacia-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 13.15 Uhr die Steinmühlenallee. AufHöhe der Helenenstraße war plötzlich ein blaues Fahrzeug links neben ihr. Trotz eines Ausweichens kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während die Frau anhielt, setzte der Verursacher seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. An dem Dacia entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen des Unfalls. Hinweisenimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0282026/2019 entgegen. (ak)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell