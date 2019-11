Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgreiche Verkehrskontrollen

Eisenach / Wartburgkreis (ots)

Am Samstag und Sonntag wurden bei zahlreichen Verkehrskontrollen diverse Verstöße von Fahrzeugführern festgestellt und geahndet. So wurde in der Nacht vom Freitag auf Samstag gegen 00:00 Uhr in Großburschla ein 51 jähriger Skodafahrer aus dem hessischen Wanfried einer Kontrolle unterzogen und festgestellt, dass er ein wenig zu viel Alkohol getrunken hatte. Sein Atemalkoholwert betrug 0,81 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und leiteten Bußgeldverfahren ein.

Ähnlich erging es einem 26 jährigem Tschechen mit seinem Golf ebenfalls in der Ortslage Großburschla. Bei seiner Kontrolle kaum zwei Stunden später stellten die Beamten den Einfluss illegaler Drogen fest. Mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ebenfalls ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Einem polnischen Lkw-Fahrer erging es am Sonntagfrüh gegen 05:00 Uhr in Eisenach wie dem tschechischen Golffahrer. Auch bei ihm stellten die Beamten den Einfluss illegaler Drogen fest. Die Folge waren eine Blutentnahme, das empfindliche Bußgeldverfahren und dem Firmenchef erklären zu müssen, weshalb die Waren, die der Lkw geladen hat, nicht rechtzeitig beim Empfänger ankommen werden.

Verkehrsverstöße anderer Art wurden bei Fahrzeugführern im Mariental von Eisenach festgestellt. Hier führten Eisenacher Polizisten eine Geschwindigkeitskontrolle durch, um die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B19 zum Schutz der Wanderer / Spaziergänger rund um die Drachen- und Landgrafenschlucht zu kontrollieren. In der mehr als zweistündigen Kontrolle stellten die Beamten 17 Geschwindigkeitsverstöße fest. Trauriger Spitzenreiter war ein 61 jähriger VW-Fahrer, welcher mit einer Geschwindigkeit von 87 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. In wenigen Ausnahmefällen gestaltet sich die Kommunikation mit den "Erwischten" schwierig, da sie weder Verständnis für die Regulierung der Geschwindigkeit aber noch viel weniger für die Arbeit der Polizei aufbringen.(ri)

