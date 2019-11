Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pickup verunfallt

Creuzburg / Wartburgkreis (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr verunfallte auf der B250 zwischen Creuzburg und Volteroda eine 44 jährige Frau aus dem nördlichen Wartburgkreis mit ihrem Pkw Nissan. Die Fahrerin verlor auf einem kurvigen Teilstück die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich an einer Böschung. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5000,-EUR.(ri)

