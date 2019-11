Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Vorfahrtsverletztung wurden 3 Personen leicht verletzt

Bad Tabarz (ots)

Am Samstagabend ereignete sich gegen 19:10 Uhr an der Kreuzung Inselsbergstraße/ Langenhainer Straße ein Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw. Der 42jährige Unfallverursacher missachtete die Vorfahrt und in der weiteren Folge kollidierten beide Pkw. Dabei wurden insgesamt 3 Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit.(ck)

