Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Privates Problem öffentlich ausgetragen

Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

Um sich offenbar wegen einer privaten Angelegenheit auszusprechen, bremste gestern Abend eine 19-Jährige mit ihrem Pkw einen 30-Jährigen Fahrer eines anderen Pkw auf der B 7 bei Sättelstädt aus. Als der 30-Jährige zum Stillstand kam, hielt hinter ihm ein weiteres Fahrzeug an. Dessen 33-jähriger Fahrer stieg aus und schlug auf den 30-Jährigen ein. Als Zeugen auf diesen Vorfall aufmerksam wurden, flüchteten die beiden Täter. Das Opfer trug leichte Kopfverletzungen davon. Im Zuge der Ermittlungen konnten die beiden Täter kurz darauf ermittelt und angetroffen werden. Die Konsequenz ihres Handelns war nicht nur eine Anzeige wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, sondern auch weitere eingehende Ermittlungen. So wurde festgestellt, dass der 33-Jährige als die 19-Jährige im Besitz von Drogen sind und auch ihre Pkw jeweils unter Drogeneinfluss geführt haben könnten. Somit wurden weitere Anzeigen gefertigt und mit beiden eine Blutentnahme durchgeführt. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell