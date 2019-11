Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkohol

Gotha (ots)

Ein 68-jähriger VW-Fahrer touchierte gestern Mittag in der Weimarer Straße im Vorbeifahren die geöffnete Tür eines geparkten Skoda. Statt anzuhalten fuhr er weiter. Der 43-jährige Besitzer des Skoda nahm die Verfolgung auf und sprach den flüchtigen Fahrer auf einem nahe gelegenen Parkplatz an. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten beim VW-Fahrer einen Atemalkohlwert von 1,02 Promille fest. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde im Krankenhaus Blut zu Untersuchungszwecken genommen. Eine entsprechende Anzeige wurde eingeleitet. (as)

