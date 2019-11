Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Discounter - Zeugen gesucht

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte drangen vergangene Nacht in einen Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße ein. An einer Ladentheke wurde eine Kasse aufgebrochen und eine geringe Menge Bargeld gestohlen. Der oder die Täter hinterließen einen noch nicht bezifferten Sachschaden an der Eingangstür. Die Tatzeit liegt zwischen 20.20 Uhr des gestrigen Abends und 05.45 Uhr am heutigen Morgen. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen. (as)

