Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bildungszentrum - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Unbekannte brachen vergangene Nacht in ein berufliches Bildungszentrum in der Straße am Ehrenberg einzubrechen. Sie warfen mit einer Abdeckung eines Kanaleinlaufs ein Fenster ein, betraten die Räumlichkeiten und durchwühlten diverse Schränke. Angaben zum Beutegut können derzeit nicht gemacht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0280004/2019. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell