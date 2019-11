Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Bauhof und Garagen - Zeugenaufruf

Frauenwald (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in den Bauhof Auf dem Sonnenberg. Im Inneren wurden zahlreiche Schränke aufgebrochen und durchsucht. Es wurden Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Darunter verschieden Schlüssel zum Objekt, Heckenscheren sowie drei Kettensägen der Marke Stihl in den Modellreihen MS 271/C, MS 211/C, MS 441 C-M. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Die genaue Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 05.11.2019, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 06.11.2019, 06.00 Uhr. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen konnte festgestellt werden, dass im Garagenkomplex Auf dem Sonnenberg vermutlich im gleichen Tatzeitraum zwei Garagen aufgebrochen wurden. An zwei weiteren Garagen misslang der Einbruchsversuch. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus den beiden geöffneten Garagen nichts entwendet. Hier entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Ein Tatzusammenhang ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) zu melden. (as)

