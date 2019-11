Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ein Wildschein - zwei Pkw

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend kam es auf der B 7 zwischen Creuzburg und Lengröden zu einem nicht alltäglichen Wildunfall. Ein Wildschwein rannte über die Fahrbahn und stieß mit dem VW eines 34-Jährigen zusammen. Das Tier lief jedoch auf der Fahrbahn weiter in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 37-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt, das Wildschwein verendete am Unfallort. An den beiden Fahrzeugen entstanden große Schäden, sie blieben aber fahrbereit. (as)

