Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogentest positiv

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern gegen 15.00 Uhr geriet ein 31-jähriger Hyundai-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Nachdem sein Drogentest positiv reagierte, war die Weiterfahrt am Kontrollort Am Schunkenhofe beendet. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. (as)

