Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Von einer Baustelle Am Schunkenhofe wurde am zurückliegenden Wochenende ein roter Kompressor gestohlen. Das Gerät befand sich an einem Kran-Lkw und hat einen Wert von über 1.000 Euro. Die Tatzeit erstreckt sich von Mittwoch, 30.10.2019, 15.30 Uhr bis Montag, 04.11.2019, 06.30 Uhr. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Baustellenbereich gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0279376/2019 entgegen. (as)

