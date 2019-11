Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Eine 58-Jährige parkte am Dienstag, 05.11.2019 ihren grauen Pkw Opel auf dem Parkplatz eines Elektrogeschäftes in der Rudloffstraße. Im Tagesverlauf beschädigte ein unbekanntes, vermutlich blaues Fahrzeug den Opel. Der oder die Verursacherin verließ den Parkplatz, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Gotha sucht Unfallzeugen und den Fahrer oder die Fahrerin des blauen Unfallfahrzeugs. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnnummer 0278315/2019. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell