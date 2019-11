Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin fährt gegen Auto und stürzt

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag bog eine 33-jährige Opel-Fahrerin von der Schönen Aussicht kommend nach rechts in die Waltershäuser Straße ab. Genau in diesem Moment fuhr eine 51-jährige Radfahrerin von einem Radweg kommend vor den Pkw. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht am Bein. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell