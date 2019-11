Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anhänger von Baustelle gestohlen - Zeugenaufruf

Unterpörlitz (Ilm-kreis) (ots)

Unbekannte Täter konnten im Tatzeitraum Montag, 04.11.2019, 17.30 Uhr bis Dienstag, 05.11.2019, 08.00 Uhr von einer Baustelle in der Heydaer Straße einen Lkw-Anhänger mit Ladung entwenden. Auf dem Anhänger der Marke Williams befanden sich eine Rüttelplatte Wacker Neuson und eine Baggerschaufel. Zudem wurden von einem in der Nähe geparkten Lkw beide Kennzeichentafeln gestohlen und ein Bagger beschädigt. Der Sachschaden berägt 1.500 Euro. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0278069/2019 entgegen. (as)

