Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Diebstahl von einer Baustelle

Eisenach (ots)

Gestern Abend wurde durch Zeugen beobachtet, wie eine männliche Person gegen 21.30 Uhr in der Waldhausstraße eine Baustelle auf einem Parkplatz betrat und eine Bohrkrone entwendete. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß unerkannt in Richtung Schillerstraße. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose und einem hellen Sweatshirt. Wer konnte den Täter bei seiner Flucht beobachten? Wer kann weitere Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691-781124) zu melden. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell