Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf Multicars abgesehen - Zeugenaufruf

Dornheim (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit von Sonntag, 03.11.2019, 13.00 Uhr bis Montag, 04.11.2019, 11.30 Uhr wurde von einem Firmengelände Am Lohfeld ein nicht zugelassener, roter Multicar M26 gestohlen. Zur Tatausführung wurde die Umfriedung, ein Maschendrahtzaun, erheblich beschädigt. Ein weiterer, weißer Multicar, der ebenfalls auf dem Gelände abgestellt war, wurde aufgebrochen. Hier konnte offensichtlich der Motor nicht gestartet werden. Bei diesem Versuch wurde die Zündvorrichtung beschädigt. Im gleichen Tatzeitraum wurden auf einem Werkstattgelände in der Hauptstraße gleich drei Multicar gewaltsam geöffnet. Alle drei Lkw wurden zu starten versucht, was jeweils misslang und erheblichen Sachschaden verursachte. Wer hat in diesem Zusammenhang an den beiden Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Multicar geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) zu melden. (as)

