Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Ibenhainer Straße wurden drei Kellerabteile aufgebrochen und Beutegut im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Unter anderem ein Akkuschrauber Worxx, ein Akkuschrauber Makita, eine orangefarbene Schlagbohrmaschine, ein schwarzer Fahrradhelm und ein weißes Paar Schlittschuhe. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntag, 03.11.2019, 16.00 Uhr und Montag, 04.11.2019, 19.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0277241/2019 entgegen. (as)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

