Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Notstromaggregaten - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit von Sonntag, 03.11.2019, 15.00 Uhr bis Montag, 04.11.2019, 08.00 Uhr wurden von einem Firmengelände in der Oststraße zwei Notstromaggregate der Marke Kraftwelle im Gesamtwert von 800 Euro entwendet. Das Gelände wurde vermutlich über einen Zaun im rückwärtigen Bereich betreten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0276688/2019 entgegen. (as)

