Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Diebstahl von Baustelle

Ilmenau (ots)

Auf einer Baustelle im Oberweg in Ilmenau griffen Unbekannte einen Radlader an. Es handelt sich konkret um einen Miniradlader ohne geschlossene Fahrerkabine. Somit gelangten der oder die Täter ohne weiteres an die Bedienelemente. Die Lenkradverkleidung wurde entfernt und das Zündschloss mit Steuereinheit wurde ausgebaut und entwendet. Die Tatzeit erstreckt sich von Donnerstag letzter Woche, dem Reformationstag, bis zum Morgen des gestrigen Montages. Da die Baustelle direkt an den Radweg zwischen Ilmenau und Langewiesen grenzt, hofft die Polizei auf Zeugen, die über das vergangene verlängerte Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge vom Radweg aus wahrnehmen konnten. Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 mit der Hinweisnummer 0276842/2019 zu melden. (as)

