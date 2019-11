Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trabant gestohlen - Zeugenaufruf

Dornheim (Ilm-Kreis) (ots)

An einem Werkstattgebäude Am Teichgarten wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, so dass der oder die unbekannten Täter aus einer Werkhalle einen neu aufgebauten Trabant im Wert von mehreren tausend Euro entwenden konnten. Der Pkw ist weiß mit einem blauen Dach. Zusätzlich wurden Handwerkzeug sowie vermutlich in diesem Zusammenhang auch beide Kennzeichentafeln eines VW Golf gestohlen, der in der Hauptstraße geparkt war. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 03.11.2019, 17.00 Uhr und Montag, 04.11.2019, 08.30 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage Dornheim wahrnehmen können? Wer kann Hinweise zum Verleib der Beute machen? Die Polizei Arnstadt-Ilmenau nimmt unter der Telefonnummer 03677-601124 entsprechende Hinweise entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell