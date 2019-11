Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Verbrauchermarkt - Zeugenaufruf

Wandersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Unbekannte drangen auf bislang unbekannte Art und Weise in einen Verbrauchermarkt Am Sportplatz ein und durchsuchten Schränke und Spinde. Bargeld in Höhe von etwa 460 Euro war die Beute. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 02.11.2019, 13.20 Uhr und Sonntag, 03.11.2019, 13.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0275986/2019 entgegen. (as)

