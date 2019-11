Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad bei Kellereinbruch gestohlen - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Von Samstag, 02.11.2019, 17.00 Uhr bis Sonntag, 03.11.2019, 09.00 Uhr wurden vier Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Buchenstraße aufgebrochen. Aus einem Abteil wurde ein graues Mountainbike der Marke Canyon Neuron AL 8 im Wert von über 2.000 Euro gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0275912/2019 entgegen. (as)

