Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 30.10.2019, 16.30 Uhr bis Montag, 04.11.2019, 07.00 Uhr wurden von einer Baustelle in der Hellwigstraße zwei Baggerschaufeln entwendet. Es handelt sich um zwei Tieflöffel in den Breiten 40 cm und 60 cm. Zum Wert der Beute liegen noch keine Angaben vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0276492/2019 entgegen. (as)

